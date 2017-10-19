Volkswagen нарастил продажи в Поднебесной

Новости дня

19.10.2017 08:00

Пекин, 19 октября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. объем продаж автомобилей немецкого концерна Volkswagen в Китае достиг 2,9 млн единиц. Это на 1,4% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщила эта автомобилестроительная компания.

Данный показатель был достигнут в сотрудничестве с двумя совместными предприятиями – SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen.



Только за сентябрь текущего года продажи Volkswagen в КНР достигли 406 500 автомобилей. Это на 6,3% больше, чем годом ранее.



В частности, продажи автомобилей марки Audi за девять месяцев текущего года достигли 418 700 единиц, а Porsche – 54 100 автомобилей.



В собственности Volkswagen 12 брендов, включая Audi, Lamborghini и Bentley. Автомобили этого концерна поставляются в 153 страны и региона мира. К 2016 г. у Volkswagen было 120 заводов.



Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 г. в Китае было продано 58 062 автомобиля марки Audi. Это на 7,1% больше, чем в сентябре 2016 г. Данный показатель стал рекордным. Audi является лидером китайского рынка по продажам машин класса люкс на протяжении четырех месяцев подряд.



В общем объеме проданных в сентябре текущего года автомобилей марки Audi 51 909 были сделаны в Китае. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сентябрьские продажи автомобилей Audi зарубежного производства выросли на 14,1% в годовом сопоставлении.