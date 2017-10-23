В Поднебесной растут частные инвестиции

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23.10.2017 06:00

Пекин, 23 октября /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. частные инвестиции в экономику Китая показывают устойчивый рост, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР. По итогам января-сентября текущего года, частные капиталовложения увеличились на 6% относительно уровня января-сентября 2016 г.

При этом темпы роста держались на 3,5% выше, чем за девять месяцев прошлого года. Частное инвестирование в Поднебесной вышло из кризисного состояния.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., прямые китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили $78 млрд. Это на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. Китайские инвесторы вложили средства в 5159 предприятий на территории 154 стран и регионов мира. Капиталовложения были направлены преимущественно в сферу лизинговых и коммерческих услуг, обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю, а также развитие информационных технологий.



На страны Шелкового Пути пришлось $9,6 млрд, или 12,3% от всех китайских инвестиций. Это на 4% больше, чем годом ранее.



По итогам сентября 2017 г., объем прямых зарубежных инвестиций в Китай составил 70,63 млрд юаней ($10,7 млрд). Это на 17,3% больше, чем за сентябрь 2016 г. В августе текущего года прирост составлял 9,1%.



За январь-сентябрь 2017 г. приток прямых иностранных капиталовложений в экономику Поднебесной увеличился на 1,6% в годовом сопоставлении. Примечательно, что за январь-август 2017 г. аналогичный показатель снизился на 0,2%.