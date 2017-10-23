Объем экспортных заказов Тайваня достиг рекорда

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23.10.2017 08:00

Пекин, 23 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. Тайвань получил рекордное количество экспортных заказов в объеме $45,92 млрд. Это на 6,9% больше, чем в сентябре 2016 г. Таковы официальные данные.

Рост данного показателя отмечается четырнадцатый месяц подряд. В частности, крупнейшим заказчиком тайваньских товаров за девятый месяц текущего года стали США, на втором месте – Китай, а на третьем – специальный административный район Сянган (Гонконг). Общий объем заказов этих трех стран достиг $11,15 млрд.



Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 г. экспорт Тайваня достиг $28,9 млрд. Это на 28,1% больше, чем в сентябре 2016 г. В частности, за девятый месяц текущего года тайваньский экспорт электронного оборудования составил $10,18 млрд. Он увеличился на 20,8% в годовом сопоставлении.



По итогам января-сентября 2017 г., общий экспорт Тайваня составил $231,48 млрд. Это на 14,3% больше, чем годом ранее. Двумя главными двигателями роста тайваньского экспорта стали материковый Китай, включая специальный административный район Сянган (Гонконг), и страны АСЕАН.



Напомним, что за январь-июнь 2017 г. торговый оборот между Китаем и Тайванем достиг $87,49 млрд.