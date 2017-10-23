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Выросли юаневые кредиты, выданные на недвижимость в КНР
Новости дня

Выросли юаневые кредиты, выданные на недвижимость в КНР

23.10.2017 12:00

Пекин, 23 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., остатки кредитов в юанях, выданных для субъектов сферы недвижимости Китая, достигли 31,1 трлн юаней ($4,71 трлн). Это на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Темпы роста показателя текущего года держались на 1,4% ниже, чем тремя месяцами ранее, сообщил Народный банк КНР.



К концу сентября 2017 г. остатки юаневых ипотечных кредитов, выданных частным лицам в Поднебесной на покупку жилья, составили 21,1 трлн юаней. Данный показатель увеличился на 26,2% в годовом сопоставлении. Темпы роста держались на 4,6% ниже, чем в конце июня текущего года.

По итогам сентября 2017 г., остатки средне- и долгосрочных кредитов, выданных нефинансовым предприятиям, а также учреждениям и организациям КНР, достигли 45,1 трлн юаней. Это на 16,7% больше, чем годом ранее.

На долю малых и микропредприятий пришлось 32,4% от остатков кредитов, предоставленных предприятиям страны. Это на 0,4% выше, чем в конце июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что благодаря жесткому контролю властей в крупных городах Китая замедляется рост цен на жилье. В августе 2017 г. стоимость жилья в четырех китайских городах первой линии впервые с начала года упала на 0,3% относительно уровня июля. В городах второй линии замедлился роста цен как на новое, так и на вторичное жилье.

В Поднебесной власти девяти городов ввели жесткие ограничения на покупку жилья. Например, города второй линии, включая Чунцин, Наньчан и Шицзячжуан, запрещают перепродажу новоприобретенного жилья на определенный период времени.

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