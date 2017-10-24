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Увеличилась прибыль госпредприятий Поднебесной
Новости дня

Увеличилась прибыль госпредприятий Поднебесной

24.10.2017 10:00

Пекин, 24 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., общая прибыль государственных предприятий Китая, включая государственные холдинги, превысила 2,17 трлн юаней ($328 млрд). Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.



Из указанного объема на предприятия центрального подчинения Поднебесной пришлось более 1,4 трлн юаней с приростом на 17,8%, а на госпредприятия регионального значения – 771,47 млрд юаней с увеличением на 40,3% в годовом сопоставлении.

Темпы роста прибыли госпредприятий на 9% превысили темпы роста их общих операционных доходов. По итогам января-сентября 2017 г., общие доходы китайских госпредприятий достигли 37,64 трлн юаней. Они увеличились на 15,9% относительно уровня января-сентября прошлого года. На предприятия центрального подчинения КНР пришлось более 22,5 трлн юаней с приростом на 14%, а на региональные – свыше 15,13 трлн юаней с увеличением на 18,8%.

К концу сентября текущего года общий объем активов китайских госпредприятий составил 148,87 трлн юаней. Это на 12% больше, чем годом ранее. Особо рентабельными признаны предприятия сталелитейной отрасли, понесшие убытки в прошлом году, цветной металлургии, угольной и нефтехимической промышленности, транспорта. Но в электроэнергетике зафиксировано значительное падение прибыли.

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