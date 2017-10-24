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В Китае стабилизируются цены на жилье
Новости дня

В Китае стабилизируются цены на жилье

24.10.2017 12:00

Пекин, 24 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. в 15 из 70 крупных и средних городов Китая зарегистрировано замедление темпов роста цен на новое жилье по сравнению с тем же месяцем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



Так, цены на новые квартиры понизились или остались без изменения в 15 городах.

В сентябре текущего года стоимость нового и вторичного жилья в городах первой линии Поднебесной упала на 0,2% по сравнению с уровнем августа 2017 г. Новое жилье в городах второй линии страны при этом подорожало на 0,2%.

В городах третьей линии КНР жилье на первичном рынке подорожало на 0,2%, а на вторичном – на 0,3% за сентябрь 2017 г. Темпы роста были на 0,2% и 0,1% ниже, чем в августе.

Зза девятый месяц 2017 г. в городах Пекин, Шанхай, Уси, Ханчжоу, Хэфэй, Фучжоу, Сямэнь, Цзинань, Чжэнчжоу, Ухань и Гуанчжоу стоимость новых квартир снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, а в Тяньцзине, Нанкине, Шэньчжэне и Чэнду осталась такой же, как в августе.

Напомним, что по итогам января-сентября 2017 г., остатки кредитов в юанях, выданных для субъектов сферы недвижимости Китая, достигли 31,1 трлн юаней ($4,71 трлн). Это на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Темпы роста показателя текущего года держались на 1,4% ниже, чем тремя месяцами ранее.

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