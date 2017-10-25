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"Кингсман: Золотое кольцо" собрал в китайском кинопрокате $37,1 млн
Новости дня

"Кингсман: Золотое кольцо" собрал в китайском кинопрокате $37,1 млн

25.10.2017 12:00

Пекин, 25 октября /ChinaPRO.ru/ – За неделю после премьеры фильма "Кингсман: Золотое кольцо" (Kingsman: The Golden Circle) в Китае, к 22 октября, эта картина собрала 246 млн юаней ($37,1 млн). Она стала лидером проката в кинотеатрах КНР.



Второе место по кассовым сборам заняла китайская комедия "Не говори о смерти" (Never Say Die). Она собрала в прокате 177 млн юаней за неделю. А с учетом периода, прошедшего после выхода в прокат 30 сентября текущего года, картина заработала более 2 млрд юаней.

На третьем месте – тайская комедия "Плохой гений" (Bad Genius) с недельными сборами в объеме 96 млн юаней. Этот фильм вышел в прокат в Поднебесной 13 октября 2017 г., и за это время заработал свыше 200 млн юаней.

Четвертым стал китайский фильм "Город рока" (City of Rock) со сборами 53 млн юаней за неделю. Его общие кассовые сборы после выхода на экраны 29 сентября текущего года достигли 400 млн юаней.

Пятерку лидеров замкнул сянганский боевик "В погоне за драконом" (Chasing The Dragon). Его недельные кассовые сборы составили 44 млн юаней.

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