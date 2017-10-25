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Турпоток в провинцию Хайнань вырос на 12,4%
Новости дня

Турпоток в провинцию Хайнань вырос на 12,4%

25.10.2017 15:00

Пекин, 25 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., южно-китайская островная провинция Хайнань приняла более 45,8 млн китайских и зарубежных туристов. Это на 12,4% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщило провинциальное статистическое управление.



За девять месяцев текущего года объем въездного туризма в Хайнань достиг 797 100 человек. Он увеличился на 61,8% в годовом сопоставлении. Общие доходы от туризма за указанный период достигли 54,118 млрд юаней. В частности, доходы от въездного туризма составили $497 млн с приростом на 138,9% относительно прошлогоднего уровня.

Хайнань продолжает продвигать строительство центра международного приморского туризма. Кроме того, на китайском острове введен безвизовый режим для граждан 59 стран.

Ранее сообщалось, что с января 2011 г. на острове Хайнань, который также является южно-китайской провинцией, введен возврат НДС при покупке товаров туристами. Благодаря этой мере и туризм, и торговля стремительно растут. Путешественники в специальных магазинах на Хайнане могут приобрести товары на 15-35% дешевле, чем на остальной территории Китая.

В знаменитом прибрежном курорте Санья, административном центре провинции, расположен торговый центр "Хайтанвань". С момента ввода системы беспошлинной торговли это заведение приняло более 25 млн туристов. "Хайтанвань" получил выручку свыше 18 млрд юаней ($2,72 млрд). В первой половине 2017 г. количество покупателей в данном торговом центре выросло на 24% в годовом сопоставлении.

В начале текущего года система возврата налогов начала действовать на железнодорожном вокзале еще одного города на Хайнане – Хайкоу. Кроме того, аналогичный магазин работает в аэропорту острова.

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