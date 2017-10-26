Иран увеличил поставки нефти в Китай на 59%

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26.10.2017 15:00

Пекин, 26 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. объем экспорта сырой нефти из Ирана в КНР достиг 3,22 млн т. Это на 59% больше, чем за сентябрь 2016 г. Таковы официальные данные.

Иран поставлял в Китай до 784 000 баррелей в день. Поднебесная является крупнейшим в Азии и вторым после США потребителем нефти в мире.



Ранее сообщалось, что к концу августа 2017 г. складские запасы коммерческой сырой нефти в Китае упали на 3,42% по сравнению с концом июля текущего года. В то же время запасы нефтепродуктов снизились на 0,97%. Падение вызвано снижением добычи и импорта нефти, а также ростом объема переработки. По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, в августе 2017 г. в стране было добыто 15,97 млн т сырой нефти. Это на 2,6% меньше, чем годом ранее.



К концу последнего летнего месяца текущего года запасы бензина в Поднебесной сократились из-за роста спроса на это топливо. За август экспорт бензина из страны снизился на 11,16% относительно уровня июля. В то же время в Китае было переработано 48,7 млн т сырой нефти с приростом на 12,9% в годовом сопоставлении.