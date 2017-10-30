Поднебесная нарастила импорт нефти

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30.10.2017 15:00

Пекин, 30 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., объем импорта нефти в Китае достиг 318,06 млн т. Это на 12,2% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. В стоимостном выражении импорт нефти в КНР достиг $119,21 млрд, увеличившись на 43% в годовом сопоставлении. Таковы данные китайского таможенного ведомства.

Среди лидеров по поставкам нефти в Поднебесную на первом месте находится Россия. За девять месяцев текущего года в КНР поступило 45 млн т российской нефти общей стоимостью $17,28 млрд. Физический объем сырья вырос на 18% по сравнению с уровнем прошлого года, а доход от экспорта – на 47,6%.



По итогам января-сентября 2017 г., из Анголы в Китай поставлено 39,88 млн т. Данный показатель вырос на 16% в годовом сопоставлении. Стоимость ангольской нефти достигла $15,25 млрд с приростом на 43,3% по сравнению с уровнем января-сентября 2016 г.



На третьем месте среди поставщиков нефти в Поднебесную находится Саудовская Аравия. Эта страна поставила в КНР за девять месяцев текущего года 38,52 млн т. Данный показатель не изменился относительно уровня прошлого года.



Экспорт нефти из Ирака в Китай увеличился на 5,8% и достиг до 28,05 млн т, Бразилии — на 34,2%, до 17,96 млн т, Великобритании — на 94,5%, до 6,25 млн т.



Только за сентябрь 2017 г. Китай импортировал 37 млн т нефти. Это на 12% больше, чем годом ранее. Стоимость сырья достигла $13,6 млрд с приростом на 27,8%.