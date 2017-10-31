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Складские запасы нефти Китая остались неизменными
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Складские запасы нефти Китая остались неизменными

31.10.2017 12:00

Пекин, 31 октября /ChinaPRO.ru/ – К концу сентября 2017 г. объем складских запасов сырой нефти Китая, за исключением стратегических резервов, не изменился по сравнению с аналогичным показателем августа текущего года. Таковы официальные данные.



За девятый месяц текущего года китайские компании снизили добычу и увеличили импорт сырой нефти. При этом вырос ее объем переработки.

Кроме того, складские запасы бензина, дизельного топлива и керосина сократились на 3,13% относительно уровня августа.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 г. объем экспорта сырой нефти из Ирана в КНР достиг 3,22 млн т. Это на 59% больше, чем за сентябрь 2016 г. Иран поставлял в Китай до 784 000 баррелей в день. Поднебесная является крупнейшим в Азии и вторым после США потребителем нефти в мире.

Напомним, что к концу августа 2017 г. складские запасы коммерческой сырой нефти в Китае упали на 3,42% по сравнению с концом июля текущего года. В то же время запасы нефтепродуктов снизились на 0,97%. Падение вызвано снижением добычи и импорта нефти, а также ростом объема переработки. По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, в августе 2017 г. в стране было добыто 15,97 млн т сырой нефти. Это на 2,6% меньше, чем годом ранее.

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