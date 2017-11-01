Замедлилось расширение непроизводственного сектора экономики КНР

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01.11.2017 15:00

Пекин, 1 ноября /ChinaPRO.ru/ – В октябре 2017 г. индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе экономики Китая, или PMI, отражающий уровень деловой активности, составил 54,3%. Рост этого показателя несколько замедлился, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В сентябре текущего года аналогичный показатель составлял 55,4%. Это на 0,2% больше, чем в августе 2017 г. Сентябрьский показатель стал самым высоким за период с июня 2014 г.



В частности, за первый осенний месяц 2017 г. субиндекс новых заказов повысился на 1,4% по сравнению с августовским показателем и составил 52,3%. Увеличились и другие субиндексы.



Ранее сообщалось, что в августе 2017 г. PMI в сфере услуг китайской экономики достиг максимума за последние три месяца. Об этом сообщили китайская компания массовых коммуникаций "Цайсинь" (Caixin Media) совместно с компанией по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.



В августе текущего года PMI в секторе услуг Китая вырос до 52,7%, а месяцем ранее он составлял 51,5%.



Индекс PMI отражает уровень деловой активности предприятий. Показатель выше 50% свидетельствует о расширении сектора, а ниже – о его сокращении.