Сянган – пятый в мире по удобству ведения бизнеса

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03.11.2017 04:00

Пекин, 3 ноября /ChinaPRO.ru/ – Специальный административный район Сянган (Гонконг) занял пятое место в мире по степени удобства ведения бизнеса. Рейтинг Doing Business-2018 опубликовал Всемирный банк, сообщила администрация Сянгана.

Эксперты, составлявшие рейтинг, отметили, что власти Гонконга создают все условия для ведения бизнеса.



Последние десять лет Сянган занимал лидирующие позиции в данном рейтинге. А в этом году регион ухудшил свои показатели на одну строчку. По предварительным оценкам, это связано со снижением баллов в области разрешения неплатежеспособности.



Напомним, что среди 137 стран и регионов Швейцария девятый год подряд занимает первое место как самая конкурентоспособная экономика мира. За ней следуют США и Сингапур. Китай находится на 27 месте, поднявшись за последний год на одну позицию в свежем рейтинге Всемирного экономического форума.



С четвертого по десятое места в списке заняли Нидерланды, Германия, специальный административный района Сянган (Гонконг), Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия.