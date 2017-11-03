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Сянган – пятый в мире по удобству ведения бизнеса
Новости дня

Сянган – пятый в мире по удобству ведения бизнеса

03.11.2017 04:00

Пекин, 3 ноября /ChinaPRO.ru/ – Специальный административный район Сянган (Гонконг) занял пятое место в мире по степени удобства ведения бизнеса. Рейтинг Doing Business-2018 опубликовал Всемирный банк, сообщила администрация Сянгана.



Эксперты, составлявшие рейтинг, отметили, что власти Гонконга создают все условия для ведения бизнеса.

Последние десять лет Сянган занимал лидирующие позиции в данном рейтинге. А в этом году регион ухудшил свои показатели на одну строчку. По предварительным оценкам, это связано со снижением баллов в области разрешения неплатежеспособности.

Напомним, что среди 137 стран и регионов Швейцария девятый год подряд занимает первое место как самая конкурентоспособная экономика мира. За ней следуют США и Сингапур. Китай находится на 27 месте, поднявшись за последний год на одну позицию в свежем рейтинге Всемирного экономического форума.

С четвертого по десятое места в списке заняли Нидерланды, Германия, специальный административный района Сянган (Гонконг), Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия.

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