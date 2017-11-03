Октябрьский PMI в производстве КНР составил 51%

Новости дня

03.11.2017 06:00

Пекин, 3 ноября /ChinaPRO.ru/ – В производственном секторе китайской экономики индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий деловую активность, за октябрь 2017 г. достиг 51%. Он не изменился относительно уровня сентября текущего года, сообщили китайская компания массовых коммуникаций "Цайсинь" (Caixin Media) совместно с компанией по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.

Исследование Markit и Caixin охватывает более 500 производителей в Китае.



Между тем, согласно данным Государственного статистического управления КНР, PMI в обрабатывающей промышленности страны за октябрь 2017 г. составил 51,6%.



Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий уровень деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая, поднялся до 52,4%. Это на 0,7% больше, чем в августе текущего года. Так, за первый осенний месяц PMI крупных предприятий Поднебесной составил 53,8% с приростом на 1%, а средних – 51,1% с увеличением на 0,1% относительно уровня августа текущего года. Индекс для малых предприятий страны достиг 49,4%, увеличившись на 0,3%.



PMI в производственном секторе Китая поднялся до самого высокого уровня за последние пять лет.