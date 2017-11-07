Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Синьцзян увеличил экспорт текстиля в Центральную Азию
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Синьцзян увеличил экспорт текстиля в Центральную Азию
Новости дня

Синьцзян увеличил экспорт текстиля в Центральную Азию

07.11.2017 06:00

Пекин, 7 ноября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. объем экспорта текстиля из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в страны Центральной Азии и Россию достиг 46,44 млрд юаней ($7 млрд). Это на 27% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщило региональное таможенное ведомство.



В частности, за девять месяцев текущего года объем экспорта одежды и аксессуаров из Синьцзяна достиг 34,76 млрд юаней ($5,25 млрд) с приростом на 27%, тканей и других изделий – 11,68 млрд юаней ($1,76 млрд) с увеличением на 13,5% в годовом сопоставлении.

Основными импортерами товаров указанного китайского региона стали Киргизстан, Казахстан и Россия.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., объем внешнеторгового оборота Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая достиг 102,8 млрд юаней ($15,6 млрд). Это на 30% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Данный показатель включает экспорт в объеме 88,85 млрд юаней с приростом на 27,8% в годовом сопоставлении, а также импорт в размере 14 млрд юаней с увеличением на 42,8%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Растет импорт продуктов питания через КПП Хоргос


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.