Синьцзян увеличил экспорт текстиля в Центральную Азию

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07.11.2017 06:00

Пекин, 7 ноября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. объем экспорта текстиля из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в страны Центральной Азии и Россию достиг 46,44 млрд юаней ($7 млрд). Это на 27% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщило региональное таможенное ведомство.

В частности, за девять месяцев текущего года объем экспорта одежды и аксессуаров из Синьцзяна достиг 34,76 млрд юаней ($5,25 млрд) с приростом на 27%, тканей и других изделий – 11,68 млрд юаней ($1,76 млрд) с увеличением на 13,5% в годовом сопоставлении.



Основными импортерами товаров указанного китайского региона стали Киргизстан, Казахстан и Россия.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., объем внешнеторгового оборота Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая достиг 102,8 млрд юаней ($15,6 млрд). Это на 30% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Данный показатель включает экспорт в объеме 88,85 млрд юаней с приростом на 27,8% в годовом сопоставлении, а также импорт в размере 14 млрд юаней с увеличением на 42,8%.