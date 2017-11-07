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По нефтепроводу из Казахстана в КНР поступило 10 млн т нефти
Новости дня

По нефтепроводу из Казахстана в КНР поступило 10 млн т нефти

07.11.2017 08:00

Пекин, 7 ноября /ChinaPRO.ru/ – С начала 2017 г. по нефтепроводу из Казахстана в Китай поступило более 10,02 млн т нефти. По данным Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), ежегодный объем поставок по нефтепроводу на протяжении восьми лет подряд превышает 10 млн т.



В частности, только за октябрь по указанному трубопроводу в КНР поступило 1,25 млн т нефти.

Нефтепровод Казахстан – КНР стал первым для Китая сухопутным трансграничным трубопроводом, связавшим казахстанский город Атырау и город Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Поднебесной. Общая протяженность нефтепровода составляет 2800 км.

Он предназначен не только для транспортировки нефти из Казахстана в Китай, но и для осуществления поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Казахстана.

К концу минувшего месяца по нефтепроводу безаварийно транспортировано в КНР в общей сложности 107 млн т нефти.

Ранее сообщалось, что за последние 20 лет Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) добыла почти 300 млн т нефти на территории Казахстана. В июне 1997 г. китайская компания приобрела 66,7% акций казахстанского нефтегазодобывающего ОАО "Актобемунайгаз", созданного в 1993 г. Таким образом было положено начало нефтегазового сотрудничества между двумя государствами.

По данным на 6 июня 2017 г. CNPC добывает в Казахстане 52 000 т нефти в сутки. В 1997 г. нефтегазовая добыча CNPC в Казахстане составляла 3,19 млн т. CNPC также обнаружила на территории Казахстана несколько новых нефтяных месторождений.

Кроме того, Китай и Казахстан активно сотрудничают в газовой сфере. По данным на 4 июня 2017 г., общий объем природного газа, поставленного в КНР по газопроводу из Центральной Азии, превысил 180 млрд куб. м.

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