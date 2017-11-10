В октябре индекс потребительских цен в Китае вырос на 1,9%

Новости дня

10.11.2017 12:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – В октябре 2017 г. индекс потребительских цен (CPI) в Китае, основной показатель инфляции, вырос на 1,9% относительно уровня октября 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 г. индекс потребительских цен в Поднебесной вырос на 1,6% по сравнению с уровнем сентября 2016 г. Темпы роста показателя держались на 0,2% ниже, чем в августе текущего года. По итогам января-сентября текущего года, CPI вырос на 1,5% в годовом сопоставлении.



За девятый месяц 2017 г. цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию снизились на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. В частности, мясная продукция подешевела на 7,5%, фрукты – на 3%, овощи – на 1%, а яйца подорожали на 3,7% в годовом сопоставлении.



По итогам сентября текущего года, цены на медицинские и оздоровительные услуги поднялись на 7,6%. Жилье подорожало на 2,8%, образовательные и культурно-развлекательные услуги – на 2,3%, бытовые товары и услуги – на 1,4%, одежда – на 1,3%, транспорт и связь – на 0,5%.