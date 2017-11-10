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Октябрьски индекс цен производителей в КНР увеличился на 6,9%
Новости дня

Октябрьски индекс цен производителей в КНР увеличился на 6,9%

10.11.2017 15:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам октября 2017 г., индекс цен производителей (PPI) в Китае вырос на 6,9% относительно уровня октября 2016 г. Таковы официальные данные.



Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 г. индекс цен производителей, отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, в КНР вырос на 6,9% относительно уровня сентября 2016 г. За девятый месяц текущего года темпы роста PPI на 0,6% превысили августовские. По итогам января-сентября 2017 г., индекс увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.

Напомним, что по итогам августа 2017 г. PPI в Китае вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Июльский индекс цен производителей в КНР вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. За январь-июль 2017 г. PPI повысился на 6,4% в годовом сопоставлении.

Примечательно, что в октябре 2017 г. индекс потребительских цен (CPI) в Китае, основной показатель инфляции, вырос на 1,9% относительно уровня октября 2016 г.

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