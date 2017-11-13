FAW-Volkswagen отзывает 1512 автомобилей с рынка Китая

13.11.2017 10:00
Пекин, 13 ноября /ChinaPRO.ru/ – Компания FAW-Volkswagen с 30 ноября 2017 г. отзывает с китайского рынка 1512 автомобилей. Эта мера вызвана неисправностью системы кондиционирования воздуха в этих машинах, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.
Отзыву подлежат автомобили модели Audi Q5 Hybrid, выпущенные с 10 марта 2012 г. по 21 июля 2015 г. В этих моделях контактная коррозия электрического разъема для дополнительного отопителя может привести к перегреву или плавке разъемов. А это, в свою очередь, способно стать причиной возгорания.
Компания-производитель бесплатно заменит неисправную деталь.
Компания FAW-Volkswagen создана в 1991 г. Она является совместным предприятием корпорации "Первый автозавод" (FAW Jiefang Automotive Co.) и немецкого концерна Volkswagen Group.
Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2017 г. объем продаж автомобилей немецкого концерна Volkswagen в Китае достиг 2,9 млн единиц. Это на 1,4% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Данный показатель был достигнут в сотрудничестве с двумя совместными предприятиями – SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen.
Только за сентябрь текущего года продажи Volkswagen в КНР достигли 406 500 автомобилей. Это на 6,3% больше, чем годом ранее.
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