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В Китае практически удвоились продажи экомобилей
Новости дня

В Китае практически удвоились продажи экомобилей

13.11.2017 12:00

Пекин, 13 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам октября 2017 г., в Китае выпущено 92 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 85,9% больше, чем в октябре 2016 г., сообщила Китайская ассоциация автомобилестроительной промышленности.



За десятый месяц текущего года в КНР было продано 91 000 экомобилей. Данный показатель вырос на 106,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В целом за октябрь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,6 млн автомобилей. Это на 0,7% больше, чем годом ранее.

По итогам января-октября текущего года, выпуск автомобилей в стране вырос на 4,3% в годовом сопоставлении и достиг 22,96 млн единиц, а продажи машин увеличились на 4,1% и достигли 22,93 млн штук.

Ранее сообщалось, что к настоящему времени в Китае выпущено и продано в общей сложности более 1 млн автомобилей на новых источниках энергии. Прирост данного показателя за последние несколько лет превысил 200%. В 2016 г. на долю Поднебесной пришлось более 50% мировых объемов производства и продажи указанных транспортных средств. В прошлом году в Китае было продано 507 000 экомобилей. Это на 53% больше, чем годом ранее. Страна стала мировым лидером как по выпуску экомобилей, так и по их использованию.

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