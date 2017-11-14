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Авиакомпания Juneyao Airlines покупает авиадвигатели у GE
Новости дня

Авиакомпания Juneyao Airlines покупает авиадвигатели у GE

14.11.2017 12:00

Пекин, 14 ноября /ChinaPRO.ru/ – Базирующаяся в Шанхае частная авиакомпания Juneyao Airlines ("Цзисян") заключила соглашение с General Electric (GE) о покупке двигателей для самолетов Boeing 787-9. Финансовый объем контракта составляет $1,4 млрд, а поставки начнутся в 2018 г.



Китайская компания заказала двигатели для десяти Boeing 787-9, приобретенных в 2016 г. Сделка включает также соглашение с GE Aviation о техобслуживании и ремонте двигателей на срок 15 лет.

Этот контракт стал одним из тех, которые были заключены между Китаем и США во время государственного визита американского президента Дональда Трампа в Китай. Общая сумма соглашений превышает $250 млрд.

Ранее сообщалось, что самолетостроительная корпорация Boeing получила от китайских авиакомпаний более 60 заказов на приобретение узкофюзеляжных самолетов 737 MAX 10. Новую модель хотят купить такие авиакомпании, как "Жуйли", "Сямэньские авиалинии", "Аокай", "Дунхайские авиалинии" и др.

Самолет 737 MAX 10 – это крупнейший представитель семейства 737 MAX. Премьера модели состоялась на авиасалоне в Париже в июне 2017 г. Максимальная дальность полета лайнера составляет 5955 км, вместимость – 230 пассажиров в одноклассной компоновке, где все посадочные места относятся к эконом-классу.

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