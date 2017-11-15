Китайская Hisence купила 95% акций подразделения Toshiba

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15.11.2017 06:00

Пекин, 15 ноября /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания Hisense Electric, которое является дочерним предприятием корпорации Hisense, приобрела 95% акций японской компании Toshiba Visual Solutions. О заключении сделки совместно заявили Hisense и Toshiba. Финансовый объем сделки составляет 12,9 млрд иен ($113,6 млн).

Сделка будет полностью закрыта до конца февраля 2018 г. В результате корпорации Hisense будет принадлежать производство телевизоров Toshiba, бренд и соответствующий сервис. Китайская компания получит право на выпуск и продажу телевизоров под маркой Toshiba по всему миру в течение 40 лет.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., объем прямых китайских инвестиций за рубежом увеличился на $41,1 млрд по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. При этом темпы роста капиталовложений китайских компаний за границе снизились на 67%. Наиболее перспективным и популярным направлением китайских инвестиций стали страны Шелкового Пути. Так, с 2013 г. по 2016 г. объем трансграничных расчетов между небанковскими учреждениями Китая и указанных стран приблизился к $4,8 трлн.