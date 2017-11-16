С начала года в городах Китая создано 12 млн рабочих мест

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16.11.2017 06:00

Пекин, 16 ноября /ChinaPRO.ru/ – Ситуация в сфере занятости Китая остается стабильной. За январь-октябрь 2017 г. в городах КНР создано 12 млн новых рабочих мест. И это на один миллион больше, чем целевой показатель, установленный правительством страны на текущий год – 11 млн новых рабочих мест.

По официальным данным, уровень безработицы в 31 крупном городе Поднебесной держался ниже 5% в течение последних восьми месяцев.



Ранее сообщалось, что к концу сентября 2017 г. в китайских городах уровень зарегистрированной безработицы достиг 3,95%. Данный показатель стал самым низким за последние пять лет. В ближайшие три года в китайских городах необходимо создавать более 15 млн новых рабочих мест ежегодно. В 2018 г. вузы Поднебесной окончат более 8 млн выпускников.



За первую половину 2017 г. в китайских городах было создано 7,35 млн новых рабочих мест. Это на 180 000 больше, чем за январь-июнь 2016 г. К концу июня текущего года уровень безработицы в китайских городах составил 3,95%.



В 2016 г. в Китае было создано 13,14 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы составлял 4,02%. К концу прошлого года в стране насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов из сельской местности. Это на 4,24 млн человек больше, чем в конце 2015 г. В 2016 г. 58,25 млн рабочих-мигрантов получали страхование по старости, 48,59 млн человек – по медицинскому обеспечению, 46,59 млн человек – по безработице, 75,1 млн человек – по производственным травмам.