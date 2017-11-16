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КНР потратит на канатную дорогу в Россию $120 млн
Новости дня

КНР потратит на канатную дорогу в Россию $120 млн

16.11.2017 15:00

Пекин, 16 ноября /ChinaPRO.ru/ – На российско-китайский проект канатной дороги между двумя берегами реки Амур (Хэйлунцзян) КНР готова выделить $120 млн. Россия в настоящее время занята поисками инвестора, а с китайской стороны он уже найден. Таковы официальные данные.



Расстояние между берегами составляет 750 м. По тросам над водой планируется пустить 12 кабин вместимостью 40 человек каждая.

В Амурской области РФ подготовлена инфраструктура для будущего сооружения: к месту строительства канатной дороги подведены тепло и вода. Активная стадия проекта начнется весной 2018 г.

После открытия канатной дороги пересечь границу, которая проходит по руслу реки, можно будет за пять минут. Как ожидается, турпоток из Поднебесной превысит один миллион человек в год.

При этом в нескольких десятках километров от канатной дороги будет действовать автомобильный мост через Амур. Его открытие намечено на 2019 г.

А железнодорожный мост через реку Хэйлунцзян (Амур) планируется ввести в эксплуатацию в июне 2018 г. Вблизи этого объекта с российской стороны планируется строительство гостиницы, выставочного комплекса, завода по переработке сои, деревообработке и другой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на первом этапе после сдачи железнодорожного моста между населенным пунктом Нижнеленинское в России и городом Тунцзян в Китае планируется перевозить до 5 млн т грузов. В дальнейшем грузопоток будет увеличен до 20 млн т.

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