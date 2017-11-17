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Китай включил газогидрат в реестр полезных ископаемых
Новости дня

Китай включил газогидрат в реестр полезных ископаемых

17.11.2017 04:00

Пекин, 17 ноября /ChinaPRO.ru/ – Газогидрат, или так называемый горючий лед, включен в государственный реестр полезных ископаемых КНР. Газогидрат стал 173 видом полезных ископаемых в стране, сообщило Министерство земельных и природных ресурсов Китая.



Гидрат природного газа – это чистый энергоноситель нового типа. Его залежи находятся в толще океана и вечной мерзлоте. Этот ресурс можно использовать взамен нефти и угля.

В Поднебесной горючий лед впервые обнаружили в июне 2007 г. Залежи находятся в акватории Южно-Китайского моря. На суще газогидрат был найден в ноябре 2008 г. Скопление горючего льда расположено в северо-западной провинции Цинхай.

С мая 2017 г. китайские специалисты провели 60-дневную опытную добычу горючего льда в акватории Южно-Китайского моря. А в середине октября 2017 г. Министерство земельных и природных ресурсов КНР подало Госсовету страны заявку о включении горячего льда в государственный реестр полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что запасы гидрата газа в Китае оцениваются в 80 млрд т нефтяного эквивалента. Один кубометр гидрата природного газа представляет собой аналог 164 куб. м обычного газа.

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